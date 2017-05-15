Украина и Израиль договорились о трудоустройстве украинских строителей

Украина и Израиль подписали межгосударственное соглашение о трудоустройстве в Израиле украинских строителей. Об этом сообщает пресс-служба Минисоцполитики.

"Сегодня, 15 мая, в Государстве Израиль состоялось подписание имплементационного протокола между Министерством социальной политики Украины и Управлением по вопросам населения и иммиграции при Министерстве внутренних дел Государства Израиль к Соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля", - говорится в сообщении.

Соглашение регулирует межгосударственные контакты в строительной сфере. В частности, вводит механизм официального трудоустройства украинских строителей в Израиле.

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От украинской стороны соглашение подписал министр социальной политики Украины Андрей Рева, который в составе украинской правительственной делегации находится с рабочим визитом в Израиле.