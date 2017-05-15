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Главная » Страна » В Киеве планируют провести перепись населения

В Киеве планируют провести перепись населения

В Киеве планируют провести перепись населения
Фото: УНИАН

В столице Украины проживает около 4 млн человек

15.05.17 95
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Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил о планах провести перепись населения в столице в ближайшее время. Об этом сообщает 112 Украина.

"Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. человек. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн человек", - прокомментировал Кличко.

Также мэр Киева заявил, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.

"Мы сравнивали города - в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. человек каждое утро приезжают в Киев на работу, вечером уезжают, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города", - добавил городской голова.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Андрей Рева предложил перенести всеукраинскую перепись населения с 2020 года, как это планировалось ранее, на декабрь 2018 года.

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