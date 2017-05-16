Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВС Украины в зоне АТО

За сутки боевики 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО. В результате боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксироовано 12 обстрелов. Здесь боевики чаще всего обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Широкино. В основном использовали стрелковое оружие. Неподалеку Гнутового они били из автоматических станковых гранатометов. А на участке линии разграничения, которая расположена ближе к временно оккупированному Донецку, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Красногоровки и Новомихайловки.

На донецком направлении бандформирования осуществили больше всего обстрелов подразделений сил АТО. Открывали огонь по позициям на окраине Авдеевки, в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево.

На луганском направлении под огнем казались опорные пункты вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Троицкого боевики также применили ствольную артиллерию калибра 122 мм. Одновременно, в районе этих населенных пунктов противник вел огонь и из более легкого вооружения - гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, следствие по сбитому в Донбассе MH17 подошло к самой сложной стадии.