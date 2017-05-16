В команде певицы попросили не рассматривать экстремальные наказания для пранкера, оголившего ягодицы на Евровидении

Пиар-директор украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы Денис Козловский считает, что тюремный срок — слишком жестокое наказание для пранкера Виталия Седюка, который оголил ягодицы в финале Евровидения-2017.

Об этом Козловский рассказал в комментарии ТСН.

"Не нужно рассматривать никакие экстремальные наказания. Тюремное заключение, о котором там начального говорилось, это - слишком жесткое наказание, человек за обнажение своих частей не должен садиться в тюрьму", - заявил Козловский, добавив, что хватит и малейшего наказания.

"Джамала не отреагировала на выходку пранкера, потому что когда исполняет песню, находится в особом внутреннем состоянии", - заявил Козловский.

Напомним, что Днепровский районный суд отпустил пранкера Виталия Седюка. Судья сообщил Седюку, что до 12 июля 2017 года он не может выезжать за пределы страны, должен сдать загранпаспорта, а также являться по первому требованию следственного судьи или прокурора. Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что Седюку грозит до 5 лет лишения свободы.