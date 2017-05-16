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Главная » Страна » Москва наращивает поставки газа в ОРДЛО

Москва наращивает поставки газа в ОРДЛО

Москва наращивает поставки газа в ОРДЛО
Иллюстративное фото

Газпром поставляет газ на оккупированные территории через газоизмерительные станции Прохоровка и Платове на границе с Россией

16.05.17 213
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Российский газовый монополист Газпром в первом квартале поставил боевикам на оккупированные территории Донбасса 1,109 млрд куб. м газа по сравнению с 995 млн куб. м за январь-март 2016 года.

Об этом сообщается в отчете компании, на который ссылаются российские СМИ.

В 2016 году боевикам было поставлено 2,39 млрд куб. м голубого топлива. При этом суммарная выручка снизилась менее чем на 1% - до 1 трлн 183,151 млрд руб.

При этом себестоимость подскочила на 12% - до 654,388 млрд руб, что привело к снижению валовой прибыли на 12% или 70 млрд рублей - до 530 млрд рублей.

Выручка от продажи газа снизилась на 2% - до 856 миллиардов рублей.

Отметим, что Газпром поставляет газ на оккупированные территории через газоизмерительные станции Прохоровка и Платове на границе с Россией.

Напомним, началось строительство морского участка Турецкого потока.

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