Рада определила квоты на поступление абитуриентов из Крыма

Верховная Рада определила квоты на поступление в вузы для абитуриентов из оккупированного Крыма.
За соответствующий закон проголосовали 238 народных депутатов, пишет LIGA.net .
Абитуриенты из Крыма могут учиться в вузах Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.
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Для приема таких абитуриентов предусмотрена фиксированная квота 1000 мест госзаказа, которые распределяются между этими учебными заведениями.
Отмечается, что вузы должны обеспечить углубленное изучение украинского языка таким студентам.
Напомним, в этом году баллы ВНО будут умножать на три новых коэффициента.