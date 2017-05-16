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Главная » Страна » Рада определила квоты на поступление абитуриентов из Крыма

Рада определила квоты на поступление абитуриентов из Крыма

Рада определила квоты на поступление абитуриентов из Крыма
Фото из открытых источников

1000 мест госзаказа ждут студентов с полуострова в четырех областях Украины

16.05.17 88
1000

Верховная Рада определила квоты на поступление в вузы для абитуриентов из оккупированного Крыма.

За соответствующий закон проголосовали 238 народных депутатов, пишет LIGA.net .

Абитуриенты из Крыма могут учиться в вузах Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Для приема таких абитуриентов предусмотрена фиксированная квота 1000 мест госзаказа, которые распределяются между этими учебными заведениями.

Отмечается, что вузы должны обеспечить углубленное изучение украинского языка таким студентам.

Напомним, в этом году баллы ВНО будут умножать на три новых коэффициента.

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