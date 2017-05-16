Путепровод будут ремонтировать впервые за почти 40 лет

В Киеве с полудня вторника, 16 мая, на три месяца закрывают мост возле станции метро "Нивки".

Об этом сообщает ТСН.

Из-за ремонта на одной из основных магистралей столицы - проспекте Победы - могут образоваться постоянные пробки. Для водителей останется проезд под мостом, который и раньше был перегружен в часы пик.

До середины июля будут ремонтировать часть путепровода, ведущего к центру города, а затем - наоборот.

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Это будет первая реконструкция с 70-х годов, когда был возведен мост.

Уже к осени киевлян ждет 6 полос в направлении города (4 снизу и 2 сверху на путепроводе), и 5 - в обратном (2 снизу и 3 на путепроводе). Таким образом городская власть собирается бороться с пробками.