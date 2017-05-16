В ГПУ раскритиковали законопроект, запрещающий НАБУ расследовать ранее закрытые дела

В Генеральной прокуратуре Украины считают неприемлемым законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства" (№ 6220), который запретит Национальному антикоррупционному бюро Украины вести расследование ранее закрытых дел.

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской к председателю комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину.

Ведомство решило высказать свою позицию "в связи с отдельными инсинуациями о якобы посягательстве Генеральной прокуратуры Украины на независимость Национального антикоррупционного бюро Украины".

В ГПУ рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства", одобренный парламентом в первом чтении 13 апреля, и заявили, что предлагаемые данным проектом изменения в статью 214 УПК по своему содержанию концептуально неприемлемы.

Ранее в НАБУ призвали парламентариев не поддерживать законопроект. "При условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, по которым существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформированных правоохранительных органов о закрытии производств", - аргументировали в НАБУ.

Упомянутый проект закона Верховная Рада приняла 13 апреля в первом чтении. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, предусматривающими автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии. Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, по которому принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, вступивший в законную силу.

