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Главная » Страна » Риэлтор Заружко заменит Артеменко в Верховной Раде

Риэлтор Заружко заменит Артеменко в Верховной Раде

Риэлтор Заружко заменит Артеменко в Верховной Раде
Фото: facebook.com/valeria.aksenova

Новый народный избраник на момент включения в список РП была беспартийной и проживала в Донецке 

16.05.17 538
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Риэлтор Валерия Заружко проходит в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко после досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Артеменко (был внефракционным с февраля) из-за прекращения президентом Петром Порошенко его украинского гражданства.

Это следует из избирательного списка РП на внеочередные выборы Рады 26 октября 2014 года, размещенного на сайте Центральной избирательной комиссии.

Заружко включена в список РП под №28.

Она родилась в 1978 году, образование высшее, на момент включения в список РП была беспартийной, проживала в Донецке и являлась руководящим партнером агентства недвижимости "007" (ее супруг является партнером в этой риэлторской компании).

Напомним, Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал "план нормализации отношений" между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

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