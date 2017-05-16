На взятке задержан начальник клиники Главного военного госпиталя Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника одной из клиник Главного военно-медицинского госпиталя Министерства обороны.
Как сообщили в спецслужбе, злоумышленник при посредничестве командира роты одной из воинских частей Киевской области систематически сдирал деньги с военных за признание их непригодными для дальнейшей службы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За должность медсестры во Львове просят 500 долларов
"Сотрудники СБУ задержали взяточника "на горячем" в рабочем кабинете после передачи ему 52 тысяч гривен очередной взятки. Его сообщника - командира роты - правоохранители задержали в тот же день на территории воинской части после получения десяти тысяч гривен вознаграждения за "услуги посредника".
Напомним, в зоне АТО поймали командира - взяточника.