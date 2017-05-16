Бойцы ОРДЛО вошли в серую зону АТО

Сейчас боевики активно обустраивают свои позиции

Пророссийские боевики частично заняли новые позиции в "серой зоне" вблизи населенного пункта Пески около Донецка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики сначала открыли огонь из стрелкового оружия, далее начала работать артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление.

По словам командира подразделения украинских десантников с позывным "Фанат", боевики всегда обстреливали украинские позиции, а после "зимней спячки" еще больше активизировались.

Сейчас боевики активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции.

"Мы выполняем Минские договоренности и первыми огонь никогда не открываем. Только когда есть реальная угроза жизни наших военнослужащих, вынуждены подавлять огонь противника. Используем только разрешенный калибр", - рассказал "Фанат".

По его словам, противник постоянно использует для разведки беспилотники, а в ночное время бдительность десантников проверяют диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, Порошенко подписал указ о продлени санкций против России.