Медицинские технологии Израиля используют для реформы здравоохранения Украины

Этому будет способствовать дерегуляция фармацевтического рынка и упрощение регистрации медицинских препаратов

Медицинские и фармакологические технологии Израиля могут помочь Украине с реализацией реформы здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководством центра "Тева" и руководителями других израильских компаний из сферы биомедицинской инженерии, передает Урядовый портал.

По словам министра, одним из примеров успешного сотрудничества Израиля и Украины в медицинской сфере является работа фармацевтической компании "Тева".

"Тева" одной из первых присоединилась к правительственной программе "Доступные лекарства".

Гройсман отметил, что усилению сотрудничества в сфере здравоохранения и фармакологии поспособствуют уже сделанные Кабмином шаги по дерегуляции фармацевтического рынка, а также упрощения регистрации медицинских препаратов.

Кроме того, позитивную роль сыграет подписанный 15 мая пятилетний План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и министерством здравоохранения Израиля.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует увеличить финансирование программы "Доступные лекарства" на 250 млн гривен в 2017 году.