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В зоне АТО – все живы
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В зоне АТО – все живы

Ранены два наших бойца

16.05.17 28
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За минувшие сутки в результате боевых действий в районе АТО погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения.

Такие данные обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Боевые действия велись только в Попаснянском районе между 15 и 21 часами. Два мощных обстрела произошли в Троицком и Новозвановке, произошедших сразу друг за другом. Во время каждого из них оккупанты применяли тяжелое вооружение, и при этом было выпущено от 20 до 40 боеприпасов. Впоследствии оккупанты начали применять минометы и на других передовых позициях украинских войск. Огонь велся из прифронтового с. Калиновое.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. Всего было выпущено около 65 мин и несколько артиллерийских снарядов.

Донецкое направление

Боевые действия за прошедшие сутки велись на горловском периметре, вблизи Авдеевки и в районе Донецкого аэропорта. Враг совершил одну вооруженную провокацию ночью, обстреляв из легкого вооружения Каменку. В течение дня было спокойно. Боевые действия возобновились после 17 часов и продолжались с перерывами до полуночи. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в поселке Пески.

Там враг провел минометный обстрел средней интенсивности, а также открывал огонь из легкого вооружения и БМП. В районе Авдеевки боевики дважды открывали огонь из минометов, еще один раз – в Зайцево. В Майорске, Новгородском и Верхнеторецком оккупанты применяли вооружение БМП.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Вчера здесь ситуация улучшилась, тяжелого вооружения боевики не применяли. На участке фронта Павлополь – Широкино оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, а в Красногоровке, Новотроицком и Новомихайловке – из гранатометов.

За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 12 вооруженных провокаций со стороны врага.

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