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Главная » Страна » Суд не удовлетворил жалобу Газпрома на штраф в 172 млрд грн

Суд не удовлетворил жалобу Газпрома на штраф в 172 млрд грн

Суд не удовлетворил жалобу Газпрома на штраф в 172 млрд грн
Фото: tvc.ru

Государственная исполнительная служба Украины уже открыла производство о взыскании штрафа с российского газового монополиста

16.05.17 34
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Высший хозяйственный суд Украины сегодня, 16 мая, оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского Газпрома на решения судов предыдущих инстанций, которые обязали компанию выплатить штраф и пеню 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину. Об этом сообщает Укринформ.

"Рассмотрев данную кассационную жалобу компании Газпром, суд решил оставить ее без изменений", - огласил решение председательствующий судья Валентин Палий.

Представители Газпрома после судебного заседания отказались комментировать решение суда.

В то же время, представители Антимонопольного комитета Украины, который и принял решение взыскать пеню и штраф с Газпрома, довольны результатами судебного заседания.

"Мы считаем, что это решение является вполне законным", - сказал представитель АМКУ Михаил Новицкий.

Он добавил, что представители Газпрома могут также подать кассацию еще в Верховный Суд. Представитель АМКУ считает, что они воспользуются этой возможностью, но, по его мнению, к иному результату это не приведет.

Новицкий также заявил, что Государственная исполнительная служба Украины уже открыла производство о взыскании штрафа с ПАО "Газпром". Соответствующая информация содержится в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Напомним, ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу Газпрома, требовавшего отменить решение Хозяйственного суда Киева о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя". Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф. 

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