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Видео В Николаеве жестоко избили депутата горсовета

<span class="label red">Видео</span> В Николаеве жестоко избили депутата горсовета
Фото: YouTube

Вячеславу Апанасенко наложили 20 швов на лицо

16.05.17 94
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В Николаеве полиция начала расследование по факту нападения неизвестных злоумышленников на депутата Николаевского городского совета Вячеслава Апанасенко (фракция "Самопомич"), которое произошло вечером 15 мая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Депутат получил травмы головы и туловища.

"Предварительно, двое неизвестных нанесли потерпевшему повреждения неустановленным предметом", - уточнили в полиции.

Уголовное производство начато по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

На официальном сайте городского совета депутаты осудили нападение на своего коллегу и потребовали от правоохранительных органов срочного расследования.

При этом местные СМИ сообщают, что Апанасенко уже прооперирован - депутату зашили раны на голове и лице.

Местное издание Новости-N сообщило, что в результате нападения Апанасенко получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Самым серьезным повреждением у депутата стала рана лица, на которую наложили около 20 швов.

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