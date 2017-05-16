Сюмар: Для блокирования интернет-ресурсов нужна доказательная база и решение суда

Для блокирования доступа к интернет-ресурсам нужна доказательная база со стороны Службы безопасности Украины, а также, желательно, решение суда.

Об этом заявила представителям СМИ глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, комментируя указ президента, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России.

Согласно указу, в Украине должен быть заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко прокомментировал запрет сайтов РФ в Украине

"Такие вещи надо делать с тщательно подготовленной доказательной базой. Я бы просила, чтобы СБУ такую доказательную базу для убедительности предоставила. Только такие подходы возможны в данном случае для ограничения интернет-ресурсов", - сказала Сюмар.

Она подчеркнула, что "должна быть четко выдержана процедура — должна быть доказательная база, где есть нарушения прав человека, где есть непосредственное провоцирование конфликта и пропаганда войны, и, желательно, решение суда".

На вопрос о технической возможности выполнения такого решения, Сюмар отметила, что провайдеры должны закрыть доступ на определенные ресурсы.

"В принципе, если есть адекватное сотрудничество с провайдерами, то провайдеры способны это обеспечить", - заявила депутат.

При этом она добавила, что Украина не имеет на сегодняшний день соответствующего опыта.

"Такой опыт имеют на самом деле очень мало стран мира, в частности, Китай, Россия, Турция, которые позволяют себе блокировать различные интернет-ресурсы. Попадание в такой "клуб" не делает чести для страны, конечно, однако в условиях информационной войны, при наличии доказательной базы, эта мера может быть понятна", - подчеркнула Сюмар.

Комментируя восприятие такого решения обществом, она отметила, что будут противоположные мнения, поскольку люди с либеральными подходами будут настаивать на том, что нельзя блокировать интернет-ресурсы ни в коем случае, но "есть патриотические подходы, которые предусматривают, что нельзя позволять на своей территории мозги украинцев обрабатывать российским спецслужбам с помощью фактически контролируемых ими информационных ресурсов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили бухгалтерскую программу 1С

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Яндекса.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.