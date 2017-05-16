Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут

Штаб АТО опроверг информацию о том, что боевики заняли часть "серой зоны" в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сказано в сообщении штаба на странице в Facebook.

Ранее сегодня пресс-центр опубликовал сообщение от ОТУ "Донецк" о том, что террористы частично заняли новые позиции в "серой зоне" возле Песок.

"Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать Минскими договоренностями. Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в "серой зоне" вблизи населенного пункта Пески, недалеко от временно оккупированного украинского Донецка", - было сказано в сообщении.

После этого, пресс-центр АТО опубликовал сообщение о том, что предыдущие данные не соответствуют действительности, а СМИ неверно изложили информацию.

"Сегодня, 16 мая, некоторые средства массовой информации распространили сообщение пресс-центра штаба АТО о "частично занятых новых позициях российско-террористическими войсками в "серой зоне" вблизи населенного пункта Пески", которое приобрело значительную огласку", - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО заявляют, что указанная информация не соответствует действительности, и была неверно изложена и освещена. Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут.