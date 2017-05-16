Кремль пригрозил "принципом взаимности" в ответ на введенные Украиной дополнительные санкции

В Москве пока не назвали конкретных контрмер

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о "принципе взаимности" в связи с новыми санкциями Украины против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и не забываем о принципе взаимности", - заявил Песков.

По его словам, в Кремле пока не готовы назвать конкретные контрмеры, однако назвали шаги по введению санкций Украиной "недальновидными".

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.