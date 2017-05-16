АТО: Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ

В течение дня в районе проведения антитеррористической операции подразделения российско-террористических войск продолжали обстреливать позиции украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных не было.

Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор.

Мариупольское направление. Боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Павлополя, Широкино, Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Чермалыка они били из крупнокалиберного пулемета. По нашим позициям у Красногоровки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. Украинских воинов, которые держат оборону возле Новотроицкого, обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. Окрестности Авдеевки и отдельные позиции южнее этого города противник обстреливал из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из пригорода временно оккупированной Горловки боевики били в сторону наших опорных пунктов в районе Зайцево из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Обстреляв рано утром украинских защитников в районе поселка Желтое из 120-мм минометов, а позиции у Лопаскино - из станкового противотанкового гранатомета, незаконные вооруженные формирования существенно снизили свою огневую активность. В течение светлого времени суток, по состоянию на 18:00, не было зафиксировано ни одного факта применения ими оружия на этом направлении.