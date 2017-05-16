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Главная » Страна » Украина расширила санкционный список транспортных предприятий России

Украина расширила санкционный список транспортных предприятий России

Украина расширила санкционный список транспортных предприятий России
Санкции / Фото: bigmir.net

Ограничения вступят в силу не позднее 1 июня

16.05.17 35
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому, в частности, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога и Федеральная грузовая компания (Россия) попали в украинский санкционный список.

Согласно указу главы украинского государства №133 от 15 мая 2017 года, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля этого года, в данном списке значатся крымские морские торговые порты, в частности, Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский, Служба капитана Керченского морского рыбного порта, Керченская паромная переправа, Крымское объединение государственных дорожных компаний (Крымский автодор), принадлежавшее ранее Минобороны Украины Севастопольское авиационное предприятие, Евпаторийский авиационный ремонтный завод, украинская "дочка" российской Первой грузовой компании, Керченский государственный морской технологический университет, "ВагонДорМаш", "Трансмашхолдинг", Павловский автобусный завод, Судостроительный завод "Море", Евпаторийский авиационный ремонтный завод, сообщает УНИАН.

Указ вступит в силу не позднее 1 июня.

Ранее своим указом Порошенко ввел в действие санкции, которые распространяются на авиакомпании: "Аэрофлот", "ЮТэйр", "224 летный отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Сириус-Аэро", "Трансаэро", "Уральские авиалинии", Центр-Юг", "Якутия", "Ямал", "Тулпар", "Уктус", Икар", "Сокол" и другие, а также компании "308 авиационный ремонтный завод", "Вертолеты России", авиапредприятие "Северсталь", Улан-Удэнский авиационный завод", Средне-Волжская судоходная компания, судоходное агентство Ноrр-shipping, судоходная компания "Ладога", "Газпром флот", "Транспетрочарт", "Росморпорт".

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