В районе проведения антитеррористической операции террористы готовят прорыв под населенным пунктом Павлополь Донецкой области. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
Украинские военные перехватили свидетельствующие об этом разговоры террористов в радиоэфире.
Кроме того, противник стягивает живую силу и технику на этом направлении, отмечается в сообщении.
Российско-оккупационные войска ежедневно обстреливают позиции сил АТО возле Павлополя.
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