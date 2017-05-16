Российские соцсети блокируют из-за информационной агрессии против нашей страны, - Турчинов

Российские социальные сети наподобие "ВКонтакте" и "Одноклассники" подпадают под санкции, поскольку используются спецслужбами РФ для вербовки агентурной сети, пропаганды, а также распространяют пиратский контент. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Укринформ.

"Когда мы говорим о социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и тому подобное, то возникает очень много вопросов. Во-первых, хочу сказать, что эти сети использовались, с одной стороны, для незаконного сбора информации, с другой стороны, через них фактически ведется информационная агрессия против нашей страны, пропаганда, они даже используются для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами", - сказал Турчинов.

Кроме того, по его словам, именно в этих соцсетях, в первую очередь, "ВКонтакте", распространяется больше всего пиратского продукта.

"А мы с вами европейская страна, фактически уже получили безвизовый режим и, безусловно, должны ограничить возможность использовать пиратский контент", - подчеркнул Турчинов.

Также секретарь СНБО сказал, что решение о запрете использования в Украине бухгалтерской программы 1С было принято из-за того, что через нее РФ осуществляла кибершпионаж и мощные кибератаки. Об этом сообщает УНИАН.

"Что касается программного продукта, который реализуется в Украине. Было принято решение относительно санкций против предприятий-юридических лиц, которые его распространяют. Хочу сказать, что СБУ выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж, - заявил он. - С другой стороны, этот контент используется для распространения опасных вирусов, и потом в соответствующее время с их помощью начинаются мощные кибератаки, такие, как были в конце прошлого года и несколько дней назад. СБУ реально проанализировала ситуацию, и это решение (СНБО) применяется против тех предприятий, контент которых реально опасен для киберпространства Украины".

"Конечно, мы не можем заставить бухгалтера, который пользуется российским программным продуктом, срочно от него отказаться...", - подчеркнул Турчинов.

Вместе с тем секретарь СНБО отметил, что государственные, бюджетные учреждения должны срочно, в обязательном порядке переводиться на программный продукт национального производителя.

По его словам, есть очень качественный продукт, который производят украинские программисты, и европейский программный продукт, который обеспечивает качественное обслуживание бухгалтерского учета.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.