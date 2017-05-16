Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Прежде чем штрафовать провайдеров, надо изменить закон, - Турчинов

Прежде чем штрафовать провайдеров, надо изменить закон, - Турчинов

Прежде чем штрафовать провайдеров, надо изменить закон, - Турчинов
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих интернет-ресурсов уже разрабатывают

16.05.17 84
0000

Для того чтобы ввести санкции в отношении провайдеров, которые не будут исполнять решение СНБО, необходимо сначала внести изменения в законодательство. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает 112 Украина.

"Для того, чтобы говорить о санкциях в отношении провайдеров, я скажу объективно и такая задача уже поставлена, - нам необходимо внести некоторые изменения в законодательство. Но я уверен, что мы найдем аргументы для того, чтобы украинские провайдеры защищали информационное поле Украины, защищали наших граждан от информационной агрессии", - сказал Турчинов.

По его убеждению, граждане Украины могут исполнять решение Совбеза уже сейчас.

"Мое обращение к гражданам, в первую очередь к тем, кто работает в информационном поле, украинским провайдерам - друзья, не ждите писем от СБУ, уже сейчас есть возможность и, кстати, несколько провайдеров заявили, что они готовы сейчас это исполнять", - сказал Турчинов.

Между тем в пресс-службе СБУ заявили, что Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами уже разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Российские соцсети блокируют из-за информационной агрессии против нашей страны, - Турчинов"Это боль". Как повлияет запрет российских электронных сервисов на украинских граждан и бизнесУкраина расширила санкционный список транспортных предприятий России

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8672
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 23001
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4054
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 27457
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 30429
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1221
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2043
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1996
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4730
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2409
  1. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 18476 / 30429
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 7865 / 27457
  3. В Минсоцполитики озвучили планы по повышению минимальной зарплаты 4107 / 4738
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 3527 / 23001
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3310 / 8672
  6. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 3229 / 3512
  7. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 2906 / 28147
  8. Российский дипломат расстрелял свою семью и покончил с собой 2264 / 2581
  9. Шведская горечь. Андерс Аслунд о том, как лечить украинскую экономику 2146 / 2357
  10. В Украине выросли тарифы на холодную воду 2078 / 2222
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 110 / 27457
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 56 / 30429
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 31 / 8672
  4. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 27 / 4578
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24 / 23001
  6. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 24 / 3512
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 18 / 2805
  8. В Украине выросли тарифы на холодную воду 9 / 2222
  9. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 7 / 28147
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1458
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.