Прежде чем штрафовать провайдеров, надо изменить закон, - Турчинов

Для того чтобы ввести санкции в отношении провайдеров, которые не будут исполнять решение СНБО, необходимо сначала внести изменения в законодательство. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает 112 Украина.

"Для того, чтобы говорить о санкциях в отношении провайдеров, я скажу объективно и такая задача уже поставлена, - нам необходимо внести некоторые изменения в законодательство. Но я уверен, что мы найдем аргументы для того, чтобы украинские провайдеры защищали информационное поле Украины, защищали наших граждан от информационной агрессии", - сказал Турчинов.

По его убеждению, граждане Украины могут исполнять решение Совбеза уже сейчас.

"Мое обращение к гражданам, в первую очередь к тем, кто работает в информационном поле, украинским провайдерам - друзья, не ждите писем от СБУ, уже сейчас есть возможность и, кстати, несколько провайдеров заявили, что они готовы сейчас это исполнять", - сказал Турчинов.

Между тем в пресс-службе СБУ заявили, что Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами уже разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.