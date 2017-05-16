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Главная » Страна » Сайт президента Украины подвергается DDоS-атаке с ресурсов Яндекса и VK, - Шимкив

Сайт президента Украины подвергается DDоS-атаке с ресурсов Яндекса и VK, - Шимкив

Сайт президента Украины подвергается DDоS-атаке с ресурсов Яндекса и VK, - Шимкив
lenta-ua.net

IТ-специалисты держат ситуацию под контролем

16.05.17 98
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Официальное интернет-представительство президента Украины подвергается DDоS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине. Об этом сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива.

"С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке - мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы перегрузить и "положить" серверы АП, - сообщил он. Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет", – заверил Шимкив.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.

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