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Главная » Страна » Зона АТО: террористы 43 раза обстреляли украинские позиции
Ситуация в Донбассе

Зона АТО: террористы 43 раза обстреляли украинские позиции

Зона АТО: террористы 43 раза обстреляли украинские позиции
Фото: facebook.com/ato.news

Мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки

17.05.17 11
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На протяжении минувших суток в зоне АТО боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении самыми горячими точками были участки в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово, где террористы вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Возле Широкино и Водяного также применялось вооружение БМП. Неподалеку Павлополя террористы стреляли из минометов калибра 82 мм. Позиции в районе Марьинки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, возле Красногоровки - из 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.

На Донецком направлении террористы сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки. ЕЕ пригороды и некоторые позиции южнее были обстреляны из 120 мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. Среди мирных жителей никто не пострадал. Возле Верхнеторецкого боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганського стреляли из вооружения БМП, а недалеко от поселка Майское применили 120 мм минометы.

На Луганском направлении террористы вели огонь из 120 мм минометов вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Там же боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82 мм. А один из опорных пунктов сил АТО неподалеку Малинового был обстрелян из стрелкового оружия.

Напомним, штаб АТО опроверг информацию о том, что боевики заняли часть серой зоны.

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