Петр Порошенко летит в Страсбург подписывать безвиз

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая посетит с визитом Страсбург, где примет участие в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.
Вместе с главой украинского государства соглашение подпишут президент Европейского парламента Антонио Таяни и представитель руководства Совета ЕС, говорится в сообщении Администрации президента.
Отметим, накануне большинство членов Европарламента по итогам дебатов поддержали введение безвиза для Украины.
Напомним, по словам председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета текущего года.