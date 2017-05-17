В Донецк пытались незаконно завезти скрипку Страдивари

Пограничники контрольно-пропускного пункта Марьинка обнаружили в автомобиле водителя, следовавшего в оккупированный Донецк, старинную скрипку Страдивари.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ Маринка. В руки пограничников попала не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства - скрипка Страдивари", - написал Слободян в Facebook.
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По его словам, при осмотре автомобиля ВАЗ пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Concert Violin Straduari) 1730 года выпуска.
Напомним, украинки пытались вывезти в Польшу корабельную пушку.