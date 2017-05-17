Санкции против российских соцсетей вступили в силу

В правительственной газете "Урядовий Курьер" опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций относительно ряда российских информационных продуктов, в частности соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", ИТ-компании "Яндекс" и бухгалтерской программы 1С.
Согласно сообщению, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете поручено проработать правительству и СБУ при участии Национального банка Украины.
Отметим, 16 мая президент Порошенко ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Напомним, списке санкций 1228 физических и 468 юридических лиц.