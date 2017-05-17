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Главная » Страна » Санкции против российских соцсетей вступили в силу

Санкции против российских соцсетей вступили в силу

Санкции против российских соцсетей вступили в силу
Фото: Geektimes

"Урядовий Курьер" опубликовал указ Порошенко

17.05.17 197
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В правительственной газете "Урядовий Курьер" опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций относительно ряда российских информационных продуктов, в частности соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", ИТ-компании "Яндекс" и бухгалтерской программы 1С.

Согласно сообщению, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете поручено проработать правительству и СБУ при участии Национального банка Украины.

Отметим, 16 мая президент Порошенко ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, списке санкций 1228 физических и 468 юридических лиц.

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