Запрет российских соцсетей нанес удар по свободе слова в Украине, - Human Rights Watch

Об этом стало известно из заявления представительницы Human Rights Watch Тани Купер, на которое ссылаются украинские СМИ.

"Это еще один пример той легкости, с которой Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс в Украине. Порошенко может пытаться обосновать этот шаг, но эта циничная атака на право на получение информации влияет на миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь", - сказала Таня Купер.

По мнению Тани Купер, такие действия нанесли страшный удар по свободе слова в Украине.

"Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору. ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его", - добавила Купер.

Напомним, Фокус разбирался, как повлияет запрет российских электронных сервисов на украинских граждан и бизнес.