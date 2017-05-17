Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине увеличен минимальный размер алиментов

В Украине увеличен минимальный размер алиментов

В Украине увеличен минимальный размер алиментов
Иллюстративное фото

Закон предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка

17.05.17 566
000

В среду, 17 мая, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об усовершенствовании механизма взыскания алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За принятие соответствующего закона проголосовали 226 народных депутатов.

Согласно закону, минимальный размер алиментов на ребенка будет повышен с 30 % до 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Как сообщает "112 Украина", для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, а с 1 декабря составит 1492 гривны. Для детей в возрасте 6-18 лет прожиточный минимум с 1 мая 2017 года составляет 1777 грн, а с 1 декабря составит 1860 грн.

"Законом планируется усовершенствовать механизм взыскания алиментов и дополнительных расходов на ребенка путем сокращения срока рассмотрения судом таких дел, упрощения судебной защиты прав получателя алиментов, переноса бремени доказывания на плательщика алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов и др." – говорится в законе.

Согласно пояснительной записке, в общей сложности на одного ребенка можно требовать четверть дохода плательщика алиментов, на двух детей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода.

Отметим, что сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Также алименты не могут превышать 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, если заявлено требование об индексации алиментов, присужденных в твердой денежной сумме.

Данный закон предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка.

Напомним, в Украине резко увеличилось количество случаев домашнего насилия.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Евросоюз призвал Раду отклонить поправки в законопроект, способные убить систему ProZorroПарламент одобрил наказание за георгиевские лентыРиэлтор Заружко заменит Артеменко в Верховной Раде

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9355
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24056
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4160
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 28966
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 31439
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1272
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2100
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2062
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4879
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2489
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 5517 / 8268
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5184 / 31439
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3016 / 28966
  4. Путина в России может заменить Дюмин 2921 / 3540
  5. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 2370 / 2587
  6. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 2119 / 3151
  7. В Киеве выросли тарифы на газ 1437 / 1778
  8. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1436 / 24056
  9. После Насирова. Что изменилось в отношениях фискалов с бизнесом 1367 / 1580
  10. Забанили. К чему приведёт блокировка российских электронных сервисов? 1319 / 1605
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 76 / 8268
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 57 / 28966
  3. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 17 / 3151
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 13 / 24056
  5. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 13 / 1426
  6. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 3871
  7. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 8 / 31439
  8. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1778
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 6 / 4578
  10. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 6 / 2587
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.