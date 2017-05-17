В Украине увеличен минимальный размер алиментов

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За принятие соответствующего закона проголосовали 226 народных депутатов.

Согласно закону, минимальный размер алиментов на ребенка будет повышен с 30 % до 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Как сообщает "112 Украина", для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, а с 1 декабря составит 1492 гривны. Для детей в возрасте 6-18 лет прожиточный минимум с 1 мая 2017 года составляет 1777 грн, а с 1 декабря составит 1860 грн.

"Законом планируется усовершенствовать механизм взыскания алиментов и дополнительных расходов на ребенка путем сокращения срока рассмотрения судом таких дел, упрощения судебной защиты прав получателя алиментов, переноса бремени доказывания на плательщика алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов и др." – говорится в законе.

Согласно пояснительной записке, в общей сложности на одного ребенка можно требовать четверть дохода плательщика алиментов, на двух детей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода.

Отметим, что сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Также алименты не могут превышать 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, если заявлено требование об индексации алиментов, присужденных в твердой денежной сумме.

Данный закон предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка.

Напомним, в Украине резко увеличилось количество случаев домашнего насилия.