Вне закона. Топ-5 государств внутри государства

В этом перечне вы не увидите квазигосударств Донбасса. И юридически, и де-факто эти так называемые народные республики являются оккупированными территориями, находящимися под внешним управлением России. Но есть и другие, теневые, территориальные структуры, вредящие нашей государственности не меньше

"Янтарная народная республика"

Местонахождение. Ровенская, Житомирская и Волынская области.

Основа экономики. Нелегальная добыча янтаря с последующей перепродажей и экспортом.

Особенности. По разным данным, от доходов по нелегальной добыче янтаря зависит не менее 250 тыс. человек, учитывая членов семей чёрных старателей и тех, кто занят в смежном бизнесе, от перекупщиков до ювелиров. Банды старателей вооружены и уже несколько раз применяли оружие в ответ на рейды силовиков.

Возможные способы борьбы. Легализация артелей добытчиков, создание янтарной биржи, вывод старателей из-под криминальных и властных "крыш".

"Народная республика лесорубов"

Местонахождение. Везде, где есть леса, но в особенности — Закарпатье.

Основа экономики. Нелегальная (или полулегальная) вырубка лесных массивов.

Особенности. Перепродажа лесных ресурсов приносит гораздо большую прибыль, чем чёрная добыча янтаря, и наносит куда больший непоправимый экологический ущерб.

Возможные способы борьбы. Только силовые. Попытки лицензирования этого вида деятельности за 25 лет не принесли никаких плодов. Эксперты считают, что необходимо ввести мораторий на любую промышленную вырубку лесов, буквально загнать силой этот бизнес в цивилизованное русло, например, введением временной государственной монополии с последующей передачей отрасли в управление компаний с обязательной долей государственного капитала.

"Народная рыбно-браконьерская республика"

Местонахождение. Везде, где есть рыба. От рек до морей.

Основа экономики. Нелегальный или полулегальный промышленный отлов рыбы.

Особенности. В отличие от добытчиков янтаря и лесорубов, пока не представляет собой централизованной структуры в силу географического фактора. Своими действиями уничтожает речные и морские экосистемы.

Возможные способы борьбы. Привлечение иностранного опыта к организации этого бизнеса, строгий учёт улова и его качества, снижение налогового пресса.

"Народная республика чёрных копанок"

Местонахождение. Донбасс, Западный Донбасс, Западная Украина.

Основа экономики. Нелегальная добыча угля.

Особенности. Хотя большая часть "копанок" оказалась на территориях, неподконтрольных государству, они существуют и в других областях. Наиболее опасны для жизни из всех перечисленных в топ-5: нелегальные шахтёры пренебрегают элементарной техникой безопасности. После себя оставляют лунный пейзаж.

Возможные способы борьбы. Силовые. Шахты легко отследить. Разрушение коррупционных связей с легальными предприятиями отрасли, которые в своих схемах, получая государственную дотацию, используют и этот, действительно чёрный уголь.

"Виртуальная республика "чёрных" айтишников"

Местонахождение. Киев, Днепр, Харьков и везде, где есть Wi-Fi.

Основа экономики. Производство программного обеспечения, компьютерной графики и дизайна, хакерство.

Особенности. Географически чётко не локализована, являясь конгломератом людей, связанных интернетом и личными контактами. Учитывая особенности бизнеса: работа на большие западные и китайские фирмы, не исключено, что объём их рынка превышает все "бюджеты" предыдущих участников топ-5 вместе взятых. Единственная из "республик" топ-5, которая не вредит природе.

Возможные способы борьбы. Не разработаны, эксперты говорят только об отслеживании сумм, вращающихся в этом бизнесе, в привязке их к налоговым резидентам Украины, однако признают, что чёткой методологии этого пока не существует.