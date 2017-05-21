Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Вне закона. Топ-5 государств внутри государства
Вне закона. Топ-5 государств внутри государства
Фото: Схемы. Коррупция в деталях

Вне закона. Топ-5 государств внутри государства

В этом перечне вы не увидите квазигосударств Донбасса. И юридически, и де-факто эти так называемые народные республики являются оккупированными территориями, находящимися под внешним управлением России. Но есть и другие, теневые, территориальные структуры, вредящие нашей государственности не меньше

Ольга Чайко - 21.05.17 807
100

"Янтарная народная республика"

Местонахождение. Ровенская, Житомирская и Волынская области.

Основа экономики. Нелегальная добыча янтаря с последующей перепродажей и экспортом.

Особенности. По разным данным, от доходов по нелегальной добыче янтаря зависит не менее 250 тыс. человек, учитывая членов семей чёрных старателей и тех, кто занят в смежном бизнесе, от перекупщиков до ювелиров. Банды старателей вооружены и уже несколько раз применяли оружие в ответ на рейды силовиков.

Возможные способы борьбы. Легализация артелей добытчиков, создание янтарной биржи, вывод старателей из-под криминальных и властных "крыш".

"Народная республика лесорубов"

Местонахождение. Везде, где есть леса, но в особенности — Закарпатье.

Основа экономики. Нелегальная (или полулегальная) вырубка лесных массивов.

Особенности. Перепродажа лесных ресурсов приносит гораздо большую прибыль, чем чёрная добыча янтаря, и наносит куда больший непоправимый экологический ущерб.  

Возможные способы борьбы. Только силовые. Попытки лицензирования этого вида деятельности за 25 лет не принесли никаких плодов. Эксперты считают, что необходимо ввести мораторий на любую промышленную вырубку лесов, буквально загнать силой этот бизнес в цивилизованное русло, например, введением временной государственной монополии с последующей передачей отрасли в управление компаний с обязательной долей государственного капитала.

"Народная рыбно-браконьерская республика"

Местонахождение. Везде, где есть рыба. От рек до морей.

Основа экономики. Нелегальный или полулегальный промышленный отлов рыбы.

Особенности. В отличие от добытчиков янтаря и лесорубов, пока не представляет собой централизованной структуры в силу географического фактора. Своими действиями уничтожает речные и морские экосистемы.

Возможные способы борьбы. Привлечение иностранного опыта к организации этого бизнеса, строгий учёт улова и его качества, снижение налогового пресса.

"Народная республика чёрных копанок"

Местонахождение. Донбасс, Западный Донбасс, Западная Украина.

Основа экономики. Нелегальная добыча угля.

Особенности. Хотя большая часть "копанок" оказалась на территориях, неподконтрольных государству, они существуют и в других областях. Наиболее опасны для жизни из всех перечисленных в топ-5: нелегальные шахтёры пренебрегают элементарной техникой безопасности. После себя оставляют лунный пейзаж.  

Возможные способы борьбы. Силовые. Шахты легко отследить. Разрушение коррупционных связей с легальными предприятиями отрасли, которые в своих схемах, получая государственную дотацию, используют и этот, действительно чёрный уголь. 

"Виртуальная республика "чёрных" айтишников"

Местонахождение. Киев, Днепр, Харьков и везде, где есть Wi-Fi.

Основа экономики. Производство программного обеспечения, компьютерной графики и дизайна, хакерство.

Особенности. Географически чётко не локализована, являясь конгломератом людей, связанных интернетом и личными контактами. Учитывая особенности бизнеса: работа на большие западные и китайские фирмы, не исключено, что объём их рынка превышает все "бюджеты" предыдущих участников топ-5 вместе взятых. Единственная из "республик" топ-5, которая не вредит природе.   

Возможные способы борьбы. Не разработаны, эксперты говорят только об отслеживании сумм, вращающихся в этом бизнесе, в привязке их к налоговым резидентам Украины, однако признают, что чёткой методологии этого пока не существует.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Швейцарии проходит экологический референдумБоевики в Донбассе блокируют восстановление гражданской инфраструктуры, - СЦККСамый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 12933
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 28467
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4914
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 36421
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 33591
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1509
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2378
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2595
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5949
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 3172
  1. Становится горячо. Почему метеорологи бьют тревогу 5554 / 6078
  2. После реформы пенсии будут расти автоматически, - Минсоцполитики 3142 / 3430
  3. Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились 3028 / 3651
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 2122 / 2534
  5. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 1916 / 9169
  6. "Это какой-­то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний 1791 / 2834
  7. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 1605 / 3550
  8. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1520 / 36421
  9. Жил-был мальчик. Зачем смотреть "Чужой. Завет" Ридли Скотта 1417 / 1674
  10. Ситуация в зоне АТО значительно обострилась 1073 / 1171
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 22 / 2534
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 17 / 36421
  3. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 17 / 9169
  4. После реформы пенсии будут расти автоматически, - Минсоцполитики 11 / 3430
  5. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 9 / 3550
  6. "Это какой-­то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний 7 / 2834
  7. Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились 7 / 3651
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 12933
  9. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 7 / 1100
  10. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 6 / 28467
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.