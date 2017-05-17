С ростом тарифов на коммунальные услуги все более актуальной становится тема энергоэффективности, а также инвестиций в сферу экологии. Украина — это не первая страна, которая столкнулась с такими вызовами. В данном случае оказался бесценным опыт стран ЕС, а также инвестиции наших европейских партнеров, например, финансирование в рамках фонда Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P).

E5P — это многосторонний донорский фонд на сумму 168 млн. евро, основанный во время председательства Швеции в Европейском союзе в 2009 году, для содействия инвестициям в проекты по энергоэффективности и экологии в регионе Восточноевропейского партнерства. Фонд, который сначала вел активную работу в Украине, в 2014 году распространил свою деятельность на следующие страны: Армения, Грузия и Молдова, а также намерен начать работу в Азербайджане и Беларуси. О работе фонда в Украине, нынешнее положение вещей и перспективы рассказал менеджер Е5Р и проекта «Теплые города» Андерс Лунд.

Господин Лунд, не могли бы Вы рассказать подробнее о создании и задачах фонда Е5Р?

Указанные выше страны относятся к странам, которые входят в программу Восточного партнерства Европейского Союза. Главной целью создания Фонда было сокращение выбросов углекислого газа (СО2). Некоторые из этих стран (Армения, Грузия и Молдова, Азербайджан и Беларусь) осуществляют очень значительные выбросы СО2, поскольку их энергетическая корзина состоит в основном из ископаемого топлива.

Украина была первой страной, в которой E5P начал свою работу. Муниципальный сектор Украины десятилетиями страдал от недостаточного объема инвестиций, но в то же время чрезмерно большие объемы потребления природного газа позволяют говорить о том, что реальный спрос на такие инвестиции практически неограничен. Также не стоит забывать о том, что газ является главным ресурсом для производства тепла, поэтому основное внимание Фонда было направлено на инвестиции в сокращение потребления газа. К тому же в Украине была очень несбалансированная ситуация в данном секторе ввиду того, что потребление основывалось на нормах, а не на самом объеме потребления, который должен быть установлен с помощью соответствующих счетчиков. Также не было сложившейся структуры тарифных ставок, которая покрывала реальные затраты на энергетические ресурсы, все расходы на реализацию, эксплуатацию и техническое оборудование. Все указанные выше обстоятельства вместе с непрозрачной структурой дотаций почти не стимулировали потребителя экономить тепло и энергию.

Украина в будущем должна реализовать ряд важных реформ и некоторые из них уже начались, но одной из важнейших является именно энергетическая реформа. Она не менее важна, чем другие вопросы, например, реформы законодательства, поскольку в энергетическом секторе речь идет об энергетических потерях, обусловленных неэффективным потреблением и оцениваемых миллиардами евро.

Достаточно вспомнить тот факт, что в 2014 году около 11% ВВП Украины было направлено в энергетический сектор в виде дотаций при том, что общий бюджет страны составлял примерно 500 000 000 000 гривен. Также предыдущая система способствовала коррупции. Изменения, которые сейчас переживает страна, являются путем построения прозрачной, энергетически эффективной, а потому и ориентированной на потребителя экономики.

Какие результаты уже достигнуты фондом E5P в Украине?

Наиболее весомые результаты были достигнуты в области сокращения потребления природного газа и уменьшения выбросов углекислого газа (CO2). Сейчас есть 59 проектов различного масштаба в различных муниципальных секторах, находящихся на стадии подготовки или реализации. Благодаря этим проектам мы уменьшим выбросы СО2 на 586 тыс. тонн в год. Рассчитывая эту цифру мы опирались на жизненный цикл 6000000 тонн СО2 за все проектные года вместе. Для того, чтобы сделать годовые результаты более демонстративными, приведу следующий пример: это то же самое, как убрать примерно 270 тыс. легковых автомобилей с улиц Киева в течение одного года. К тому же, все жители Киева осознают, что такие действия действительно необходимы. Такое же количество углекислого газа образуется, если 1000000 легковых автомобилей осуществит одну кругосветное путешествие вдоль экватора. Такие шаги имеют дополнительный эффект в виде уменьшения загрязнения воздуха и возможности гражданам дышать более чистым и свежим воздухом, скажем, таким как в Карпатских горах. Еще один результат — это социально-экономический эффект, ведь данный проект создает новые рабочие места в городах, что является чрезвычайно важным аспектом для украинцев.

Прямым финансовым результатом от реализации 59 проектов ожидается сбережения примерно 32 млн. евро для местной власти и коммунальных предприятий, что является весомым фактором для снижения расходной части местных бюджетов.

Также хочу отметить, что промышленность Украины значительно развивалась еще в советское время. Но стоит задуматься о последствиях для здоровья, которые несет такое быстрое развитие, ведь темп развития был важнее эффективности потребления или использования экологически безопасных технологий. И теперь пришло время инвестировать в будущее.

Какой сектор, на Ваш взгляд, требует максимально быстрой модернизации в Украине?

Деятельность Е5Р сосредоточена на муниципальном уровне. Согласно правилам Е5Р грант может получить только муниципалитет (местная власть), а не частная или государственная компания. К тому же на местном уровне достаточно ограничены инвестиционные возможности, а бюджет на текущую эксплуатацию технического оборудования в течение последних 25 лет всегда был слишком ограничен. Это означает, что инвестиции крайне необходимы. Они позволят значительно сэкономить использования энергоносителей.

Фонд Е5Р имеет много проектов по модернизации системы централизованного теплоснабжения, а также водоканалов и системы водоотведения. Почему именно проекты по модернизации теплоснабжения являются важными для Фонда?

Вы можете найти ответ на этот вопрос в перечне целей Фонда. Если вы хотите сравнить последствия для экологии, то они равны в результате реализации как проекта по модернизации водоканала, так и проекта в сфере централизованного теплоснабжения, так же равноценные и последствия для здоровья от указанных проектов, но основная цель — это сократить выбросы СО2, а для этого необходимо сократить объемы потребления газа в секторе централизованного теплоснабжения. Тем не менее, у нас есть целый ряд проектов касающихся водоканалов и системы водоотвода: мы сотрудничаем с «водоканалом» одного из крупных муниципалитетов с целью улучшения их услуг, эффективности эксплуатации и увеличением уровня мощности, привлекая для этого соответствующие инвестиции. Стоит отметить, что все проекты под эгидой Е5Р внедряются вместе с планом по институциональному развитию с целью передачи знаний, повышение уровня привлечения новых участников и эксплуатационной эффективности, а также с целью предоставления таких инвестиций, которые имели бы долгосрочный эффект именно в понимании потребностей человечества.

Какие, на Ваш взгляд, перспективы развития существуют для городов Украины?

Я думаю, что эти перспективы безусловно есть. Для их реализации уже представлены различные технологии и «ноу-хау», кроме того Фонд и международные финансовые учреждения предоставляют финансовую и техническую помощь, следовательно, городам остается только иметь соответствующую организационную структуру, желание и способность получать и воспринимать помощь и привлекать различные факторы и заинтересованные стороны.

В этом направлении для Украины очень важной реформой является децентрализация, что сможет наделить мэра города важными обязанностями. А в случае, если мэр не сможет решить проблемы города, используя свои полномочия, то его могут не избирать на эту должность на следующих выборах. Надеемся, что реформа по децентрализации позволит реализовать большее количество проектов. Также следует отметить, что на сегодняшний день города не имеют достаточного уровня компетенции в работе с международными донорами, а также достаточного уровня способностей и экспертных возможностей в подготовке проектов. Для решения этих вопросов в рамках каждого проекта под эгидой Е5Р есть подразделение по внедрению проекта, технической помощи и институционального развития его составляющих. Хорошо то, что когда один город уже прошел эту процедуру, он получает навыки необходимые для дальнейшего сотрудничества с международным финансовым учреждением, что значительно упрощает процесс.

Европейский банк реконструкции и развития и фонд Е5Р финансировали и оказывали донорскую помощь проекту по модернизации системы центрального теплоснабжения и установки индивидуальных тепловых подстанций г. Черновцы. Это на самом деле большая помощь городу, но как вы видите долгосрочную перспективу развития проектов в украинских городах?

Средства Фонда ограничены, в то время как спрос в Украине безграничен. Банки, которые сотрудничают с Е5Р, участвуют в проектах только по снабжению (например, тепло- или водоснабжения), поскольку они приводят к большим сбережениям. Именно поэтому Е5Р предложил установить индивидуальные тепловые подстанции в Черновцах, ведь именно таким образом потребители получат реальные преимущества от использования грантовых средств.

Вы сравниваете процесс перехода Украины к энергоэффективному развитию с подобным опытом Швеции. Почему?

Опыт Швеции — это опыт северных стран Европы, он соответствует требованиям Украины, а также требованиям ЕС. Не все страны ЕС имеют центральное теплоснабжение, как, например, средиземноморские страны, вы можете сами определить, оправдано ли делать такие инвестиции.

Именно эволюция, а не стремительное развитие, была путем Швеции. В Украине это будет происходить гораздо быстрее. Швеция и остальные северные страны более чем 100 лет шли к своему современному уровню развития. Для Украины этот период будет значительно короче благодаря различным ноу-хау и уже имеющимся технологиям. Остается только использовать их с пользой для себя.

Какие советы по энергоэффективности Вы можете дать украинцам?

Я посоветовал бы потребителям активно участвовать в мероприятиях по энергоэффективности. Также, если есть такая возможность, инвестировать свои собственные средства, в таком случае вы больше не будете зависеть только от вашего муниципалитета. Поэтому инвестирование — это единственная возможность уменьшить объемы потребления для вас, как для потребителя. Потребители должны уже сейчас принять решение, как действовать дальше.

Этот процесс чем-то похож на выбор и использование мобильного, а не стационарного, телефона: вы платите только за то, чем вы пользуетесь. Подобное будет происходить и в секторе централизованного теплоснабжения. В то же время теплоснабжающие компании должны выполнять свою роль и увеличивать количество услуг, как это делают телекоммуникационные компании. Если вы примете решение не использовать или реже использовать отопление, то счет за теплоснабжение должен основываться на том, что вы потребили, а не на стандартной норме.

Одно из оптимальных решений — инвестиция в современные окна, теплоизоляция и установка тепловых счетчиков. Таким образом, владельцы помещений смогут увидеть сколько тепла они потребили. Именно поэтому Е5Р финансирует гранты для владельцев квартир и домов для измерения теплосбережения с помощью IQ Energy.

В то же время, сами украинские потребители должны уменьшить потребление тепла в своих домах. Только работая вместе, мы сможем улучшить экономическую ситуацию во всей стране. IQ Energy — это очень важная программа для E5P, которая предоставляет шанс потребителю и ОСМД непосредственно влиять и инвестировать. Каждая отдельная инициатива внесет свой вклад к существенному общему результату!