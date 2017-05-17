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Главная » Страна » НАТО: Блокирование российских сайтов в Украине - это вопрос национальной безопасности
Запрет российских сайтов

НАТО: Блокирование российских сайтов в Украине - это вопрос национальной безопасности

НАТО: Блокирование российских сайтов в Украине - это вопрос национальной безопасности
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

Альянс верит в приверженность Украины ее международным обязательствам

17.05.17 103
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В НАТО уверены, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине - это вопрос национальной безопасности.

Соответствующий комментарий дал представитель Североатлантического альянса "Европейской правде".

"Украинское правительство дало четко понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", - заявили в НАТО.

Представитель Альянса напомнил, что НАТО сотрудничает с Украиной в процессе ее реформирования, в том числе в сфере демократии, верховенства права и прав человека.

"Свобода слова охватывается этим диалогом. Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", - заявили в НАТО.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "о принципе взаимности" в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских интернет-ресурсов.

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