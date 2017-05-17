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Главная » Страна » Киевавтодор обещает восстановить 300 км дорог за год

Киевавтодор обещает восстановить 300 км дорог за год

Киевавтодор обещает восстановить 300 км дорог за год
Фото из открытых источников

Работы по капитальному и текущему ремонтам продолжаются во всех районах столицы

17.05.17 178
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Киевавтодор летом планирует увеличить объемы выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия. На протяжении этого года запланировано восстановить 300 км покрытия дорог столицы, а также межквартальных проездов и придомовых территорий.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Работы по капитальному и текущему ремонтам продолжаются во всех районах Киева.

В частности, полностью завершены работы на улицах Международной, Раисы Окипной, Митрополита Андрея Шептицкого и Русановской Набережной. Капитальный ремонт завершается на улицах 9 мая, Трублаини, Механизаторов. Там уже начинаются работы по нанесению дорожной разметки и благоустройству прилегающей территории.

Отмечается, что продолжается капитальный ремонт Одесского путепровода, путепровода на просп. Науки, улицах Васильковской, Луговой, Кольцевой дороге. Продолжается реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Победы с ул. Данила Щербаковского.

Напомним, в Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца.

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