Киевавтодор обещает восстановить 300 км дорог за год

Работы по капитальному и текущему ремонтам продолжаются во всех районах столицы

Киевавтодор летом планирует увеличить объемы выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия. На протяжении этого года запланировано восстановить 300 км покрытия дорог столицы, а также межквартальных проездов и придомовых территорий.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Работы по капитальному и текущему ремонтам продолжаются во всех районах Киева.

В частности, полностью завершены работы на улицах Международной, Раисы Окипной, Митрополита Андрея Шептицкого и Русановской Набережной. Капитальный ремонт завершается на улицах 9 мая, Трублаини, Механизаторов. Там уже начинаются работы по нанесению дорожной разметки и благоустройству прилегающей территории.

Отмечается, что продолжается капитальный ремонт Одесского путепровода, путепровода на просп. Науки, улицах Васильковской, Луговой, Кольцевой дороге. Продолжается реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Победы с ул. Данила Щербаковского.

Напомним, в Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца.