При условии стажа 25 лет выйти на пенсию можно будет в 60, - Гройсман

Далеко не все украинцы имеют официальный страховой стаж. И это - проблема

На пенсию в 60 лет можно будет выйти только при условии стажа 25 лет. Об этом на заседании Кабмина 17 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщают украинские СМИ.

"Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет", - заявил он.

Однако, по словам премьера, есть люди, у которых нет необходимого стажа работы.

"И это огромная проблема, потому что такие люди будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 года, а если у людей есть меньше 15 лет стажа, соответственно в 65. Но для большинства украинских граждан, а их более 70%, это все будет равняться 60 годам, ничего не меняется, меняются только требования к страховому стажу", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, военным не стоит ждать повышения пенсий.