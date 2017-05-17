ОРДЛО затягивает процесс обмена пленными, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), Леонид Кучма считает, что в вопросе верификации списков для обмена удерживаемыми сторонами лиц сделана большая работа, однако представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) делают все для затягивания процесса.

"Я считаю, что мы сделали большую работу по верификации. Наших людей надо поблагодарить, особенно омбудсмена. Мы разошлись на одной проблеме – 160 людей, которые сейчас находятся на свободе, - они сказали, что не поедут на неподконтрольную Киеву территорию. И если команда проехала 14 тыс. км по всем тюрьмам и от каждого из списка получила подпись о нежелании возвращаться, то к свободным людям мы не можем прийти и потребовать написать заявление, а сторона ОРДЛО это использует, чтобы затянуть процесс и не освобождать наших людей", - сказал он журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

"Наша омбудсмен сказала, что готова поехать по тем тюрьмам и посмотреть, как там наши 128 человек, в каких они сейчас находятся условиях. Но ей ответили отказом", - отметил Кучма.

Вместе с тем, он выразил твердую уверенность, что процесс верификации и обмена заложниками будет успешно завершен.

Напомним, верификация списков пленных в "ЛНР" проходит по той же схеме, что и в "ДНР".