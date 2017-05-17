Патрули ОБСЕ не могут попасть на границу Украины и РФ, - Геращенко

Вдоль линии разграничения в Донбассе ежедневно работают около 70 патрулей ОБСЕ.

Об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее данным, доступ патрулей к границе между Украиной и Россией остается ограниченным.

Патрули ОБСЕ могут находиться на приграничной территории очень ограниченное время из-за того, что боевики ОРДЛО не допускают туда.

"Ежедневно около 70 патрулей миссии проверяют почти 470 км вдоль линии соприкосновения на Донбассе. К сожалению, выехать на неконтролируемый участок украинско-российской границы для СММ ОБСЕ является задачей более тяжелой, а время пребывания в приграничных регионах очень ограниченным, из-за недопуска ОРДЛО", - сообщает Ирина Геращенко.

Напомним, в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что контролируемым Россией боевикам в Донбассе раздали инструкции о препятствовании передвижению миссии.