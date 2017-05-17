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Главная » Страна » Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам

Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам

Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам
Иллюстративное фото

Руководство рудника готово выполнить все обязательства по повышению заработной платы

17.05.17 1109
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Шахтеры рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) после обсуждения предложения администрации предприятия о повышении заработной платы с 1 июня текущего года готовы возобновить работу.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в Евраз-Украина в среду, 17 мая на шахте им.Фрунзе ЧАО Евраз Сухая Балка прошло очередное собрание шахтеров.

"Работники обсудили предложение администрации повысить заработную плату с 1 июня на 20%. Большинство работников проголосовали за то, чтобы принять предложение руководства и возобновить работу. Также шахтеры выразили недоверие профсоюзным лидерам предприятия за неудовлетворительную работу", - констатируется в официальной информации компании.

Руководство рудника готово выполнить все обязательства по повышению заработной платы после подписания соответствующих документов.

Напомним, в Кривом Роге на прошлой неделе бастовали шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината (КЖРК), ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника "ЧАО Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

В частности, администрация Евраз Сухая Балка пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа. Они продолжают находиться на глубине 1,343 тыс. м.

11 мая администрация рудника ЧАО Евраз-Сухая Балка (Кривой Рог Днепропетровской обл.) приняла решение полностью приостановить работу шахт, чтобы не подвергать опасности работников предприятия.

 

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