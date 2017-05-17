Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам

Руководство рудника готово выполнить все обязательства по повышению заработной платы

Шахтеры рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) после обсуждения предложения администрации предприятия о повышении заработной платы с 1 июня текущего года готовы возобновить работу.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в Евраз-Украина в среду, 17 мая на шахте им.Фрунзе ЧАО Евраз Сухая Балка прошло очередное собрание шахтеров.

"Работники обсудили предложение администрации повысить заработную плату с 1 июня на 20%. Большинство работников проголосовали за то, чтобы принять предложение руководства и возобновить работу. Также шахтеры выразили недоверие профсоюзным лидерам предприятия за неудовлетворительную работу", - констатируется в официальной информации компании.

Руководство рудника готово выполнить все обязательства по повышению заработной платы после подписания соответствующих документов.

Напомним, в Кривом Роге на прошлой неделе бастовали шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината (КЖРК), ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника "ЧАО Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

В частности, администрация Евраз Сухая Балка пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа. Они продолжают находиться на глубине 1,343 тыс. м.

11 мая администрация рудника ЧАО Евраз-Сухая Балка (Кривой Рог Днепропетровской обл.) приняла решение полностью приостановить работу шахт, чтобы не подвергать опасности работников предприятия.