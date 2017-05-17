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Всего 1% украинцев за рубежом работают легально

Всего 1% украинцев за рубежом работают легально
Фото: Gp.by

Спрос на работу украинцев в Польше, Чехии, Венгрии очень высок

17.05.17 315
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Лишь один процент трудовых мигрантов из Украины трудоустраиваются за границей через официальных посредников с соблюдением всех необходимых требований страны, где они ищут работу. Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко, передает Укринформ.

"У нас есть проблема нелегальной трудовой миграции - только 1 процент украинцев трудоустраивается за рубежом через официальных посредников", - сказал Кравченко.

Он добавил, что, учитывая это, Госслужба занятости начала проект информирования людей о трудоустройстве за рубежом через Ассоциацию трудовых мигрантов. Его цель - объяснить людям, которые хотят работать в странах ЕС, что для защиты своих прав на территории той или иной страны им обязательно надо иметь договор с работодателем и страховку.

Кравченко сообщил, что на рынке труда Украины спрос на работу в Польше, Чехии, Венгрии и других странах-соседях такой высокий, что даже турагентства начали предлагать услуги по трудоустройству за рубежом. Но, чтобы не быть обманутыми, трудовым мигрантам надо знать и соблюдать требования, которые дают право на работу в каждой конкретной стране. 

Заместитель председателя Госслужбы обратил внимание на еще один аспект трудовой миграции украинцев, который требует урегулирования, - их социальная защита после возвращения в Украину.

"Они не имеют пенсионных накоплений, других социальных гарантий. Нам бы хотелось также поднять и урегулировать этот вопрос, поскольку миграция всегда была, есть и будет, этот процесс постоянный, и он будет продолжаться", - подчеркнул Кравченко.

Он также проинформировал, что Госслужба занятости начала еще один проект - создание Центров развития предпринимательства, чтобы помочь людям, которые заработали за рубежом деньги, эффективно инвестировать их в Украине.

"На Западной Украине они строят большие дома по 500-600 кв. метров, потому что не знают, куда инвестировать. Если взять опыт Польши, то там люди инвестировали в инфраструктуру, развитие малого и среднего предпринимательства. На Западной Украине также можно развивать сервис и инфраструктуру, чтобы к нам приезжали туристы", - считает Кравченко.

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