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Главная » Страна » Украинцы в Турцию скоро смогут ездить по ID-картам

Украинцы в Турцию скоро смогут ездить по ID-картам

Украинцы в Турцию скоро смогут ездить по ID-картам
Иллюстративное фото

Въезжать на территорию обеих стран можно будет сроком до 90 дней в течение 180 дней

17.05.17 1141
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В среду, 17 мая, Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди перечня принятых правительством без обсуждения.

Отметим, соглашение о въезде граждан предусматривает, что граждане Украины и граждане Турции, пользующиеся паспортами в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, соглашение о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек было подписано 14 марта в Анкаре.

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