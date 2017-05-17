Украинцы в Турцию скоро смогут ездить по ID-картам

В среду, 17 мая, Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди перечня принятых правительством без обсуждения.
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Отметим, соглашение о въезде граждан предусматривает, что граждане Украины и граждане Турции, пользующиеся паспортами в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Напомним, соглашение о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек было подписано 14 марта в Анкаре.