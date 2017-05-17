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Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим

Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим
Фото: Getty Images

В Страсбурге состоялось подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС

17.05.17 1365
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В Страсбурге сегодня, 17 мая, было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом (ЕС). На церемонии присутствовали, в частности, президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского парламента Антонио Таяни. Об этом сообщает РБК-Украина.

Далее решение о введение безвизового режима должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Через 20 дней после публикации безвизовый режим Украины с ЕС вступит в юридическую силу. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.

"Безвиз" - это гораздо больше, чем упрощение способа выезда за границу. Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порвали с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - отметил ранее президент Украины.

Безвизовый режим позволит краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (исключая Великобританию и Ирландию) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.

При необходимости находиться в ЕС более длительное время, нужно будет оформить визу. Безвизовый режим не дает права на проживание или на трудоустройство в ЕС.

При въезде в Шенгенскую зону гражданину Украины нужно будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерение вернуться к месту постоянного проживания. Кроме того, необходимо будет приобрести полис медицинского страхования и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства - в случае путешествия на автомобиле.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что введение безвизового режима с ЕС откроет путь либерализации визового режима с около 30 странами так называемого "белого шенгенского списка". В данный список входят около 60 стран, в том числе, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Израиль, Япония, Мексика, Панама, Сингапур, Южная Корея, Уругвай и Венесуэла. Однако в МИД не уточнили, с какими конкретно странами сейчас ведутся переговоры о безвизе.

11 мая в Украине стартовала информационная кампания о безвизовом режиме со странами Европейского союза "Открой Европу". Кампания стартует с запуска информационной платформы www.openeurope.in.ua.  На сайте будет размещена информация о роли биометрического загранпаспорта, правилах пересечения границы, сроках пребывания в ЕС, возможностях для туризма, краткосрочного обучения, а также развития бизнеса.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины открывает тематический канал коммуникации с гражданами по вопросам условий и порядка безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

Также украинцев просят присылать вопросы на электронный адрес bezviz@mfa.gov.ua. Ответы на наиболее распространенные вопросы будут обнародованы на странице Департамента консульской службы в Facebook.

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