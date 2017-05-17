Либерализация визового режима - начало новой эры, - президент Европарламента

Предоставление Украине безвизового режима является началом новой эры. Такое заявление сделал президент Европейского парламента Антонио Таяни в Страсбурге после торжественной церемонии подписания законодательного акта, которым для украинцев вводится безвизовый режим с Евросоюзом, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Новые правила по либерализации визового режима является началом новой эры", - убежден он.

По словам Таяни, новые правила являются хорошим сигналом для Украины.

"Ваша страна является гордой европейской страной, и мы должны работать вместе ради мира и стабильности", - подчеркнул он.

При этом президент Европарламента отметил важность приобщения украинской стороны.

"Мы понимаем, что ситуация не простая, и мы должны много работать. У вас есть наша поддержка. И нам нужно ваше вовлечение", - подчеркнул Таяни.

По его мнению, с введением безвизового режима отношения между Украиной и ЕС станут намного легче. Таяни также заверил, что Европарламент и европейские институции будут работать ради выполнения Минских соглашений.

Напомним, 17 мая 2017 года Страсбурге было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом (ЕС).