Украинцев не станут наказывать за обход запрета ВКонтакте и Одноклассников, - СНБО

Пользователей и провайдеров не будут наказывать, если вход на подсанкционные российские сайты ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru совершен по инструкции по обходу блокировки этих ресурсов. Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, передает Громадське.

"Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не медлить", - сказал он.

В то же время представитель СБУ Юлия Лапутина добавила: если "ВКонтакте" поменяют адрес, то "мы инициируем внесение изменений в указ".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.