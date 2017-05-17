Стена плача. Как в соцсетях отреагировали на запрет российских электронных сервисов

Ян Валетов, писатель, блогер:

"Я не вижу трагедии в запрете российских соцсетей, но предлагаю специалистам по компьютерной безопасности разобраться, представляет ли для Украины опасность 1С. И принимать неполитическое решение. Вообще, любые запреты стоит выдавать только в том случае, если можешь проконтролировать их исполнение. А запрет, который может обойти любой двоечник, это попытка испугать ежа сами знаете чем.

Я отказался от использования российских соцсетей сразу после начала войны. Без просьб или принуждения. Нельзя запретами изменить восприятие миллионов. Нужны годы работы над сознанием общества, чтобы изменить базисные понятия, пробудить совесть и понимание того, что зона комфорта — это не всегда правильно. С полпинка изменить людей не получится. Но не реагировать на внешние вызовы нельзя, просто надо это делать думаючи. Не шашкой, а скальпелем".

Борис Филатов, городской голова Днепра:

"Кто мы? Мы украинцы! Чего мы хотим? Мы хотим хунту! Требуем объявить войну России! Требуем закрыть российские банки! Требуем блокады ОРДЛО! Требуем посадить трёх друзей! Эй, а почему закрыли наш "вконтактик"? Зрада!!!"

Юрий Бутусов, журналист:

"А представьте, если Путин внезапно нападёт и вдруг сам заблокирует от Украины все российские социальные сети? Сумеем ли мы справиться с таким внезапным бедствием и ударом по экономике? Будет ли смысл объявлять военное положение в случае, если станет невозможно качать из "ВКонтакта" музыку, торговать через паблики, обмениваться фотками с одноклассниками? Да и может ли быть свобода слова в Украине без доступа к контролируемым Роскомнадзором и российскими олигархами медиаресурсам? А вдруг хунта в Киеве захочет узурпировать власть и по примеру российских сетей заблокирует твиттер Трампа и фейсбук Меркель и таким образом полностью ликвидирует свободу слова? Разве без доступа к российскому ТВ и интернету мы узнаем правду?"

Владимир Пилипенко, заместитель председателя партии "Відродження":

"Можна просто все заблокувати, викликавши незрозумілу реакцію у суспільстві. А можна грамотно пояснити українцям, в чому тут корінь проблеми. Запропонуйте альтернативу, розкажіть про переваги "інформаційної гігієни". І люди уже самі визначать, яку громадянську позицію їм займати. Не можна навчити чи змусити когось бути патріотом. Це має бути внутрішній, чіткий вибір — як жити, яким медіа довіряти, якими врешті-решт соціальними ресурсами користуватись. Інакше все це блокування нагадує впровадження українського аналогу програми "Золотий щит", яка в 2003 році запрацювала в Китайській Народній Республіці під приводом захисту державних інтересів Китаю від впливу Заходу".

Антон Геращенко, народный депутат ("Народный фронт")

"Интересно, могла бы Британия и США победить нацистскую Германию во Второй мировой войне, если бы на их территории свободно работали немецкие аналоги "ВКонтакте" и "Одноклассники" под редакцией министра пропаганды Йозефа Геббельса?".

Артур Оруджалиев, блогер

"Мне плевать на ВК, Mail.ru и Яндекс. Я не пользуюсь ни одним из этих сервисов. Но миллионы людей пользуются. И им в очередной раз непонятно, зачем создали проблемы… И в очередной раз — не путайте экономические санкции и блокировки… Блокировка — зло и обман. Сделать полноценно это нельзя. Блокировки можно сделать разве что косо, криво и распилить на этом кучу денег.

Аргументы так вообще не выдерживают никакой критики. Кремлёвские боты точно так же уютно чувствуют себя в фейсбучике… В чём связь между блокировками и хакерскими атаками Кремля, я вообще не понимаю. Они успешно мешали выборам во Франции и США, хотя ни "Яндекса", ни "ВКонтакте", ни Mail.ru там нет. Ну а про слив данных пользователей в стране, где 90% сотового рынка принадлежат российским мобильным операторам, так вообще просто смешно читать".

Павел Казарин, журналист:

"Я много слышал о том, что новые санкции заставят украинских пользователей перестраивать привычный быт. Могу за них искренне порадоваться. Потому что любая война — это выход из зоны комфорта. И если всё, чем вам приходится жертвовать, — это цифровая продукция страны-агрессора, то вы необычайно счастливый человек. Не многим так повезло. Спросите у переселенцев".

Андрей Шор, блогер:

"Я думал, механизма введения "санкций" тупее, чем в России, представить нельзя. Оказывается, можно. И да, самое страшное для государства — принятие законов, которые не будут выполняться. Даже теоретически. Думаете, хомячки из ОК или ВК не освоят кнопку "опера турбо"? Про vpn даже не хочу говорить. Технических возможностей для фильтрации трафика у провайдеров нет. И главное — кто и сколько за это будет платить?

Нет, решение, в общем правильное. Но в данном виде — огромный удар по самой Украине. Как экономике (блокада Донбасса отдыхает), так, кстати, и общественному мнению".

Виталий Гайдукевич, журналист:

"Матрицю колошматить вибуховою хвилею підбитого ВК. А знаєте, в чому головний факап дня? Те, що інформаційний супровід, розжовування і роз'яснення "чого так і шо далі", проср... проГране повністю. До питання інформполітики і оперативності донесення меседжів від АП, СБУ, ВРУ. Інфантилізм, здавалось би, адекватних людей в ФБ і нуль.... НУЛЬ!!! Розтлумачення, що в 1942 році в Москві не транслювався "Голос Берліну", а в Берліні в вільному доступі не звучало "Аааат савецкаго інформбюро...". Газету "Правда" у метро теж не роздавали. Як живе Польща без шарової музики в ВК і 1С? Бідують, певно... УРСР головного мозку. Ау, армія "ботів Порошенка", де ти? Чого адекват демонструє жменька блогерів?".