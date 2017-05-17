Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Ростове рассказали, при каких условиях обеспечат видеосвязь с Януковичем

В Ростове рассказали, при каких условиях обеспечат видеосвязь с Януковичем

В Ростове рассказали, при каких условиях обеспечат видеосвязь с Януковичем
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Необходимо обращение Оболонского районного суда Киева об оказании международной правовой помощи

17.05.17 753
200

Ростовский областной суд готов обеспечить видеосвязь с Оболонским районным судом для беглого бывшего президента Виктора Януковича при условии поступления соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

Видеосвязь обеспечат в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам. Такой ответ адвокатское объединение получило на свой запрос об организации участия Виктора Януковича в Оболонском суде.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", - отметил в своем ответе заместитель председателя Ростовского областного суда В.И. Носов.

Напомним, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

В ГПУ заявили, что экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать приглашения от российского суда Ростовской области для участия в судебном заседании Оболонского районного суда Киева 18 мая.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Фонд госимущества подал в суд иск об отмене приватизации УкртелекомаСуд не удовлетворил жалобу Газпрома на штраф в 172 млрд грнВ ГПУ раскритиковали законопроект, запрещающий НАБУ расследовать ранее закрытые дела

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9601
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24452
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4214
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 29326
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 31668
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1285
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2115
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2089
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4954
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2532
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 7727 / 8779
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5610 / 31668
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3838 / 29326
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3386 / 3998
  5. Путина в России может заменить Дюмин 3275 / 3634
  6. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 2486 / 2618
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 2286 / 3193
  8. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 2270 / 3001
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 2054 / 24452
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 1660 / 1821
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 82 / 8779
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 64 / 29326
  3. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 17 / 3193
  4. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 16 / 1575
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 14 / 24452
  6. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 12 / 1820
  7. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 3998
  8. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9 / 31668
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 7 / 4583
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1821
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.