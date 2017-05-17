В Ростове рассказали, при каких условиях обеспечат видеосвязь с Януковичем

Ростовский областной суд готов обеспечить видеосвязь с Оболонским районным судом для беглого бывшего президента Виктора Януковича при условии поступления соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

Видеосвязь обеспечат в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам. Такой ответ адвокатское объединение получило на свой запрос об организации участия Виктора Януковича в Оболонском суде.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", - отметил в своем ответе заместитель председателя Ростовского областного суда В.И. Носов.

Напомним, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

В ГПУ заявили, что экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать приглашения от российского суда Ростовской области для участия в судебном заседании Оболонского районного суда Киева 18 мая.