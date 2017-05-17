С введением санкций бюджет России потеряет миллиарды рублей, - СНБО

Эти деньги могли пойти на финансирование гибридной агрессии против нашего государства

Из-за введения Украиной дополнительных санкций бюджет Российской Федерации потеряет миллиарды рублей. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает пресс-служба ведомства.

"Российский бюджет ожидаемо недополучит миллиарды рублей в виде налогов, которые могли бы пойти на финансирование разведок, ФСБ, вооруженных сил, гибридной агрессии против нашего государства", - сказал Петров. Кроме того, он отметил, что санкции касаются не программных продуктов, а физических и юридических лиц, поскольку этого требует законодательство.

Он также отметил, что санкции были обусловлены угрозами национальной безопасности.

"Когда расследовали атаки на финансовый сектор, которые состоялись в декабре прошлого года, оказалось, что на подавляющем большинстве пораженных машин было установлено российское программное обеспечение, - сообщил он. - Четвертый год продолжается необъявленная война, и мы не можем себе позволить финансировать, особенно за средства государственного бюджета, программное обеспечение страны-агрессора".

По словам Петрова, частный сектор имеет право выбирать, каким программным продуктом пользоваться, и государство не будет вмешиваться в это.

"Но мы имеем право на защиту собственного пространства, то есть мы можем вытеснять те компании, деятельность которых считается угрожающей национальной безопасности. Если наш частный сектор поймет, что лучше работать с отечественным программным продуктом, - это будет стимулировать нашу экономику, увеличит нашу добавленную стоимость - вот это будет результат", - добавил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов ВКонтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.