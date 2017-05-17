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Главная » Страна » В Краматорске школьники облизали кристаллы медного купороса и попали в больницу

В Краматорске школьники облизали кристаллы медного купороса и попали в больницу

В Краматорске школьники облизали кристаллы медного купороса и попали в больницу
Кристаллы медного купороса

Химическое вещество было взято из игрушечного набора для экспериментов

17.05.17 224
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В Краматорске с отравлением госпитализированы пятеро учеников общеобразовательной школы - дети отравились медным купоросом из игрушечного набора.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в Детское территориальное медицинское объединение городской больницы №3 Краматорска 17 мая примерно в 10:00 каретой скорой помощи доставлены пятеро учеников общеобразовательной школы с признаками отравления.

"В настоящее время установлено, что один из учеников 6-го класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, который легально продается в детских магазинах. Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый - один из них – проглотил", - говорится в сообщении.

С острыми желудочными болями школьники были доставлены в детскую больницу.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное.

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