В Краматорске школьники облизали кристаллы медного купороса и попали в больницу

Химическое вещество было взято из игрушечного набора для экспериментов

В Краматорске с отравлением госпитализированы пятеро учеников общеобразовательной школы - дети отравились медным купоросом из игрушечного набора.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в Детское территориальное медицинское объединение городской больницы №3 Краматорска 17 мая примерно в 10:00 каретой скорой помощи доставлены пятеро учеников общеобразовательной школы с признаками отравления.

"В настоящее время установлено, что один из учеников 6-го класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, который легально продается в детских магазинах. Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый - один из них – проглотил", - говорится в сообщении.

С острыми желудочными болями школьники были доставлены в детскую больницу.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное.