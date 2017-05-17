Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих

Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих

Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-службы парламента

Кроме военнослужащих и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий

17.05.17 2705
800

Пенсионная реформа предполагает отмену с 1 января 2018 года назначений пенсий на особых условиях, в том числе по выслуге лет для всех госслужащих, кроме военных и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНИАН.

"Мы отменяем право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата. Им лучше было покинуть работу в продуктивном возрасте и пойти на пенсию, разницы никакой не было. Мы увеличили заработную плату учителям, врачам. В дальнейшем мы будем делать еще большее повышение", – сказал он.

Также Гройсман отметил, что для молодых шахтеров будет введена накопительная система с персональными счетами в Пенсионном фонде, на который работодатели будут перечислять средства для обеспечения более раннего выхода на пенсию.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
При условии стажа 25 лет выйти на пенсию можно будет в 60, - ГройсманГройсман обещает повысить пенсии с октябряКубив прогнозирует "войну" с популистами из-за пенсионной реформы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9708
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24609
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4245
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 29532
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 31772
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1291
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2122
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2099
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4994
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2554
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 7727 / 9035
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5610 / 31772
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3838 / 29532
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3386 / 4024
  5. Путина в России может заменить Дюмин 3275 / 3660
  6. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 2486 / 2630
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 2286 / 3215
  8. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 2270 / 3165
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 2054 / 24609
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 1660 / 1825
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 82 / 9035
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 64 / 29532
  3. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 17 / 3215
  4. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 16 / 1643
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 14 / 24609
  6. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 12 / 2140
  7. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4024
  8. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9 / 31772
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 7 / 4587
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1825
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.