Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову

Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову

Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

Дело было в 2014 году

17.05.17 1603
100

Московский "куратор" оккупированного Донбасса и помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков посещал на то время президента Виктора Януковича и олигарха Рината Ахметова в Украине в 2014 году.

Об этом прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской рассказал в интервью российскому изданию "Новая газета".

"Следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позднее семи вечера и уехал около полуночи. А вот к Ахметову Сурков прилетел в Донецк гораздо позже,12 февраля 2014-го, и они встречались в особняке Ахметова. Причем прилетел Сурков из Крыма и по окончании разговора сразу же отправился в Москву", - рассказал Донской.

Прокурор отметил, что олигарх не дал показаний о целях визита помощника Путина.

"Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о целях и предмете этой встречи. Почему-то так получилось, что Ахметов оказался единственным, чей допрос руководство Главного следственного управления ГПУ (речь идет о прежних руководителях. — ред.) активно пыталось сорвать. Но потом, когда мы пообещали огласку, от затеи отказалось", - рассказал Донской.

Кроме того, Сурков активно контактировал с одним из идеологов проекта "Новороссия", "регионалом" Олегом Царевым, с исполняющим обязанности премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым, с бизнесменом Сергеем Курченко, с бывшим председателем Совмина Крыма Анатолием Могилевым и еще рядом лиц. Насчет контактов с Медведчуком у следствия информации нет.

Напомним, Ростовский областной суд готов обеспечить видеосвязь с Оболонским районным судом для беглого бывшего президента Виктора Януковича при условии поступления соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Ростове рассказали, при каких условиях обеспечат видеосвязь с ЯнуковичемСтена плача. Как в соцсетях отреагировали на запрет российских электронных сервисовНАТО: Блокирование российских сайтов в Украине - это вопрос национальной безопасности

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9601
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24452
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4214
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 29326
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 31668
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1285
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2115
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2089
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4954
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2532
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 7727 / 8779
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5610 / 31668
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3838 / 29326
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3386 / 3998
  5. Путина в России может заменить Дюмин 3275 / 3634
  6. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 2486 / 2618
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 2286 / 3193
  8. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 2270 / 3001
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 2054 / 24452
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 1660 / 1821
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 82 / 8779
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 64 / 29326
  3. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 17 / 3193
  4. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 16 / 1575
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 14 / 24452
  6. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 12 / 1820
  7. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 3998
  8. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9 / 31668
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 7 / 4583
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1821
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.