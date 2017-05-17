Депутаты рассмотрят законопроекты об "особом статусе" церквей

Верховная Рада планирует рассмотреть "церковные законопроекты" № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций" и № 4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организаций" в части переподчинения религиозных организаций.

Об этом говорится в порядке дня пленарных заседаний Верховной Рады, размещенном на сайте парламента.

Так, законопроект № 4128 вносит дополнение к статье 8 закона "О свободе совести и религиозных организаций", которым создается механизм смены подчинения религиозной общины.

"Законопроект предлагает изменять юрисдикционную принадлежность религиозной общины на её общем собрании, а не на территориальном референдуме, как об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – рассказазывает Фокусу соавтор законопроекта Виктор Еленский, глава подкомитета ВР по вопросам свободы совести и религиозных организаций. – Вопрос решается большинством голосов, присутствующих на общем собрании этой общины. Все разговоры о том, что придут люди в камуфляже и заберут храм, – несостоятельные абсолютно".

Законопроект № 4511 касается церквей, чьё руководство находится на территории государства-агрессора. В их отношении предусматривается введение особого статуса.

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По словам политолога, руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарёва, вмешательство государства может разрушить гражданское единение в стране.

"В соответствии с законодательством у нас церковь отделена от государства, поэтому игра на стороне конкретной конфессии ни к чему хорошему страну не приведет, — объясняет Золотарёв Фокусу. — Принятие этих законопроектов угрожает гражданскому миру в стране. По сути, эти документы не соответствуют статье Конституции, где указано достаточное количество причин, по которым может быть остановлена деятельность церковных организаций. Если в обществе существует конфликт, то наложение религиозного фактора сделает его ещё более ожесточенным".

По мнению руководителя депутатской группы "Партия "Видродження" Виталия Хомутынника, принятие Верховной Радой так называемых "церковных законопроектов" приведет к возмущению верующих и спровоцирует очередной раскол в украинском обществе.

"Власть пытается ограничить свободу украинцев на вероисповедание и взять под контроль Церковь. Что, по мнению депутатской группы "Партия "Видродження", является неприемлемым. Никакого общественного запроса для принятия законопроектов не существует. Верующие категорически не приемлют вмешательства государства в дела Церкви. И оно нужно только провластным политсилам. Причем, такое вмешательство вновь оправдывается "благими намерениями" и вроде бы защитой национальных интересов", – подчеркнул Виталий Хомутынник.

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И добавил, что оба проекта закона нарушают 35-ю статью Конституции, которая говорит о том, что каждый в Украине имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. А их принятие может спровоцировать возникновение конфликтов между рядовыми украинцами еще и на религиозную тематику.

"Согласно Конституции церковь в Украине отделена от государства. В то время как данными законопроектами этот базовый принцип нарушается. Мы предостерегаем власть от принятия этих законопроектов. Сегодня в нашем государстве продолжается война. Если конфликт в обществе дополняется еще и религиозным фактором, то, как свидетельствует история, дальше он идет все более жестче, кровавее и дольше. Поэтому раскол общества на религиозной почве может иметь катастрофические последствия для украинской государственности. Он не защитит государственные интересы, а наоборот им навредит", – считает руководитель депутатской группы "Партия "Видродження".

Рассмотреть данные законопроекты парламент планирует в четверг, 18 мая 2017 года.